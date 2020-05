शिवसेना नेता संजय राउत ने की गवर्नर से मुलाकात, बोले- राज्यपाल और सीएम के बीच पिता-पुत्र जैसा रिश्ता

नई दिल्ली। महाराष्ट्र ( Maharashtra) लगातार बढ़ रहे कोरोना संकट ( Coronavirus ) के बीच शिवसेना ( Shivsena ) सांसद और वरिष्ठ नेता संजय राउत ( Sanjay Raut ) ने शनिवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ( Bhagat Singh Koshyari )से मुलाकात की। दरअसल प्रदेश में कोरोना संकट के चलते राज्य सरकार की तैयारियों का आंकलन करने के लिए हाल में राज्यपाल ( Maharshtra Governor ) ने एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचे थे।

उनके इस बैठक में ना पहुंचने से प्रदेश की सियासत गर्मा गई थी। राउत की राज्यपाल से मुलाकात को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। हालांकि संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया और कहा कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच पिता-पुत्र का रिश्ता होता है।

तेजी से बढ़ रहा है तापमान, मौसम विभाग की चेतावनी राजस्थान समेत देश के इन राज्यों में सताएगा सूरज का सितम

Well ! @BSKoshyari is elder to me so this namaskar , otherwise we had good interaction , I told him not to worry, our MVA government under leadership of @officeofUT is running fine pic.twitter.com/ILPeFzlQ4q