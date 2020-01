पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के करीम लाला से मिलने वाले बयान पर संजय राउत का यू-टर्न

नई दिल्ली। शिवसेना ( Shivsena ) के दिग्गज नेता और सांसद संजय राउत ( Sanjay Raut ) के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ( former PM Indira Gandhi ) पर अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान ( Hazi Mastan ) और करीम लाला ( karim lala ) से मिलने का आरोप लगाने वाले बयान ने अब तूल पकड़ लिया है। मामले को बढ़ता देख संजय राउत ने भी यू टर्न ले लिया है।

दरअसल संजय राउत के बयान के बाद कांग्रेस खासी नाराज है। महाराष्ट्र कांग्रेस ( Congress ) के पूर्व अध्यक्ष मिलिंग देवड़ा ने संजय राउत से अपना बयान वापस लेने की मांग की है।

निर्भया मामले में आया अब तक का सबसे बड़ा सच, मां से मुलाकात के बाद दोषी मुकेश ने चला ये दांव

इस बयान पर मचा बवाल

मुंबई में एक कार्यक्रम में अपनी पत्रकारिता के अनुभव साझा करते हुए राउत ने कहा कि साठ से अस्सी के दशक की शुरुआत तक मुंबई के अंडरवर्ल्ड में करीम लाला, मस्तान मिर्जा उर्फ हाजी मस्तान और वर्दराजन मुदालायर तीन डॉन हुआ करते थे।

वे तय करते थे कि मुंबई पुलिस का कमिश्नर कौन होगा और कौन राज्य सचिवालय में बैठेगा। जब हाजी मस्तान मंत्रालय आता तो पूरा सचिवालय उसे देखने के लिए काम छोड़कर नीचे चला आता था।

यही नहीं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधई करीम लाला से दक्षिणी मुंबई के पायधोनी में मुलाकात करती थीं।

राउतः दाऊद से हुई मेरी मुलाकात

राउत ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि मैंने 1993 मुंबई सीरियल धमाके में प्रमुख आरोपी दाऊद इब्राहिम से भी मुलाकात की थी और उसे लताड़ लगाई थी। हमने उस वक्त का अंडरवर्ल्ड देखा है। अब तो बस चिल्लर रह गया है।

बवाल मचने के बाद आई सफाई

पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर दिए संजय राउत के बयान ने तूल पकड़ लिया है। यही वजह है कि शिवसेना नेता ने इस पर तुरंत अपनी सफाई भी दे डाली।

पहाड़ों से बढ़ रही है बर्फीला हवा, अगले 24 घंटों में इन राज्यों पर दिखाई देगा असर

Sanjay Raut, Shiv Sena: Many political people used to come to meet Karim Lala, times were different back then. He was a leader of the Pathan community, he had come from Afghanistan. So, people used to meet him over the problems faced by the Pathan community. https://t.co/4X45RmimEj pic.twitter.com/kZvnMnQiLc