महाराष्ट्र नई सरकार: शिवसेना-NCP की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शरद पवार बोले- हमारे पास नंबर है सरकार हम ही बनाएंगे

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में रातभर में ही बड़ा सियासी उलटफेर हो गया। भाजपा और एनसीपी नेता अजित पवार ने मिलकर नई सरकार का गठन कर लिया है। इस बीच अजित पवार के फैसले पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार ने बताया कि भाजपा को समर्थन करना अजित पवार का निजी फैसला है। एनसीपी का इससे कोई लेना देना नहीं है।

वहीं शरद पवार की बेटी सुप्रिया सोले भी ने कहा कि आज परिवार और पार्टी टूट गए हैं। कभी इतना ठगा हुआ महसूस नहीं किया गया था। नई सरकार के गठन को लेकर शिवसेना और एनसीपी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ।

NCP चीफ शरद पवार ने कहा कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने सरकार बनाने का फैसला लिया था

कुछ निर्दलीय विधायकों ने हमें सर्मथन दिया था। पवार ने साफ तौर से कहा कि अजित पवार के खिलाफ अगर कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी तो जरूर करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास नंबर है सरकार तो हम ही बनाएंगे। राज्यपाल ने 30 नवंबर तक का वक्त दिया है।

NCP चीफ शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस

ये फैसला पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है

अजित के साथ गए कुछ विधायकों ने हमसे संपर्क किया

