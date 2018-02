सीजफायर पर बोली शिवसेना, पाक को जवाब न दिया तो नामर्द कहलाएंगे

नई दिल्ली। सीमा पर पाक सेना की ओर से तोड़े गए सीजफायर और उसमे शहीद हुए तीन भारतीय जवानों को लेकर देश में सियासी हलचल तेज हो गईं हैं। एक ओर जहां केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने इसे पाकिस्तान की नापाक हरकत बताते हुए समय आने पर मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है, वहीं शिवसेना के नेता संजय राउत इसको लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया है। संजय राउत ने केन्द्र सरकार से कहा है कि युद्धविराम उल्लघंन की बात छोड़ दीजिए। यह सीधा युद्ध है, ये हमला है और उसका जवाब उसी तरीके से देना चाहिए और अगर आप नहीं देंगे तो इससे देश को पूरे विश्व में नामर्द कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमारे जवानों पर मिसाइलों से हमला किया है। लेकिन हमारी मिसाइल अभी तक प्रदर्शनी की ही शोभा बढ़ा रहीं हैं। क्या ये मिसाइल केवल दिखाने के लिए हैं।

हंसराज अहीर ने कहा जवाब देगा भारत

उधर, केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा कि है कि पाक की इन हरकतों का भारत माकूल जवाब देगा। अहीर ने कहा कि सीमा पार की ऐसी हरकतों को अनदेखा नहीं किया जा सकता और पाकिस्तान को इसके परिणाम भुगतने होंगे। अहीर ने कहा कि पाकिस्तान जिसे अपनी होशियारी समझता है, असल में वह उसकी नादानी है। उन्होंने कहा कि पाक की इन लगातार हरकतों पर भारत चुप नहीं बैठेगा और मुंहतोड़ जवाब देगा। उधर, जम्मू और कश्मीर में विपक्षी नेताओं ने विधानसभा में युद्ध विराम उल्लघंन का मुदद उठाया है। है।

We will not forgive Pakistan's actions. It will prove to be Pakistan's foolishness and will cost them dearly: Hansraj Ahir, Minister of State Home Affairs on ceasefire violations by Pakistan