दिल्लीः विधायक शोएब इकबाल 'आप' में शामिल, केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव को बताया अपवाद

नई दिल्ली। मटिया महल से पांच बार विधायक रहे शोएब इकबाल गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल हो गए। इस दौरान आप के राष्ट्रीय संयोजक व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। दिल्ली विधानसभा चुनावों में एक महीने से भी कम का समय है। वहीं, केजरीवाल ने कहा कि देश में होने वाले चुनाव में अक्सर विभाजनकारी राजनीति देखने को मिलती है, लेकिन दिल्ली इस मामले में अपवाद है।

मटिया महल के विधायक इकबाल, कांग्रेस के एमसीडी पार्षदों आले मोहम्मद इकबाल व सुल्ताना आबाद के साथ आप में शामिल हुए हैं।

दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर (2003 व 2008) रहे इकबाल 1993, 1998, 2003, 2008 व 2013 में विधायक रहे हैं। 2015 विधानसभा चुनावों में इकबाल को आप के आसिम अहमद खान ने हराया। वह जनता दल व कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ रहे हैं।

