जेपी नड्डा के घर पहुंचे शुवेंदु, मुकुल और सोनोवाल, अमित शाह की मौजूदगी में होगी बंगाल और असम पर चर्चा

नई दिल्ली। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर कोर कमेटी की एक रणनीतिक बैठक बुलाई गई है। कोर कमेटी की बैैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होगी। इसमें पार्टी प्रत्याशियों के चयन और चुनावी रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है।

BJP leaders Mukul Roy and Suvendu Adhikari arrive at BJP chief JP Nadda's residence in Delhi pic.twitter.com/Lbq63k5k2Q