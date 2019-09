कर्नाटक: पूर्व सीएम सिद्धारमैया को आया गुस्सा, छोटी सी बात पर अपने ही कर्मचारी को मारा थप्पड़

नई दिल्ली। कर्नाटक में सियासी घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कभी सत्ता की चाबी के लिए लड़ाई तो कभी नेताओं के आपसी संघर्ष ने कर्नाटक में एक अलग ही बवाल खड़ा कर दिया है। अभी कांग्रेस के दिग्गज नेता डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी का मामला थमा ही नहीं था कि कांग्रेस के एक और कद्दावर नेता को लेकर बड़ी खबर सामने आई है।

कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने अपने कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया है।

दिग्गज नेता की इस हरकत के बाद प्रदेश में सियासी बवाल खड़ा हो गया है।

एक तरफ विरोधियों ने सिद्धारमैया को घेरना शुरू कर दिया है तो दूसरी तरफ पार्टी के नेता भी परेशान हैं।

देश के कई राज्यों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है तूफान, घर ले आए जरूरी राशन, अगले तीन दिन होगी जमकर बारिश

#WATCH: Congress leader and Karnataka's former Chief Minister Siddaramaiah slaps his aide outside Mysuru Airport. pic.twitter.com/hhC0t5vm8Q