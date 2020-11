सीताराम येचुरी ने कहा - केरल में लागू नहीं होगा पुलिस संशोधन अधिनियम, कमजोर पड़े सीएम पी विजयन

नई दिल्ली। पुलिस के काम कामकाज को लोकतांत्रिक और पीपल फ्रेंडली बनाने के लिए केरल सरकार ने पुलिस एक्ट में संशोधन किया था। लेकिन संशोधित पुलिस एक्ट को लागू करने से सीएम पी विजयन पीछे हट गए हैं। माना जा रहा है कि खुद वामपंथी नेताओं सहित सहयोगी पार्टियों ने संशोधित एक्ट पर ऐतराज किया है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि केरल में संशोधित अधिनियम को लागू नहीं किया जाएगा। पार्टी की ओर से सरकार को इस बाबत जरूरी प्रस्ताव भेजे गए हैं। अपने स्टैंड से पीछे कैसे हटा जाए ये प्रदेश सरकार की समस्या है न कि पार्टी की।

Kerala CM has said that amendments to Kerala State Police Act won't be implemented. The party had proposed (reconsideration) & the state government will now decide on how to go about it. How it will be handled is the business of the govt not the party: Sitaram Yechury, CPM https://t.co/m1wjJqNpXJ pic.twitter.com/KwWBaVIqUD