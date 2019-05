राजीव शुक्ला ने आंकड़े जारी कर दावा किया, UPA सरकार के कार्यकाल हुई 6 सर्जिकल स्ट्राइक, भाजपा क पलटवार

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने दावा किया है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में छह बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। राजीव शुक्ला ने यह भी कहा कि मनमोहन सिंह के शासनकाल में 6 बार जबकि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA वाली सरकार के कार्यकाल में दो बार सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। इस बाबत उन्होंने आकंड़े भी जारी किए हैं।

ये हैं आंकड़े

पहली सर्जिकल स्ट्राइक- 19 जून 2008, भटकल, पुंछ

दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक - 30 अगस्त-1 सितंबर , 2011, शारदा सेक्टर, केल में नीलम रिवर वैली

तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक - 6 जनवरी 2013, सावन पत्र चेकपोस्ट

चौथी सर्जिकल स्ट्राइक -27-28 जुलाई 2013 के बीच, नाजपीर सेक्टर

पांचवी सर्जिकल स्ट्राइक - 6 अगस्त 2013, नीलम वैली

छठी सर्जिकल स्ट्राइक- 23 दिसंबर 2013, तत्कालीन सेनाध्यक्ष बिक्रम सिंह ने 23 दिसंबर 2013 को एक सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया था।

Rajiv Shukla, Congress: One surgical strike was carried out on January 6, 2013 at Sawan Patra Checkpost; one on July 27 & July 28, 2013 at Nazapir Sector; August 6, 2013 at Neelam Valley; & one on January 14, 2014. (2/2) https://t.co/NMJWyuv8SL