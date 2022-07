केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर तीखा हमला, बोलीं- कांग्रेस सांसद नहीं चाहते कि संसद में चर्चा हो

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, इस बीच स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि, वे नहीं चाहते कि संसद में अहम मुद्दों पर चर्चा हो।

केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने बुधवार को प्रेस वार्ता के जरिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल से सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। दरअसल संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। सत्र के तीसरे दिन बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि, कांग्रेस सांसद नहीं चाहते कि संसद में अहम मुद्दों पर चर्चा हो। स्मृति ईरानी ने कहा कि, बीजेपी के कार्यकर्ता ये पूछना चाहते हैं कि, राहुल गांधी ने अपने संसदीय इतिहास में लोकसभा में कुल कितने प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूज किए?

