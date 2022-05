स्मृति ईरानी आज करेंगी वायनाड का दौरा, जानें क्यों इसे माना जा रहा खास

Smriti Irani Wayanad Visit: स्मृति ईरानी आज अमेठी के दौरे पर जाने वाली हैं और उनकी इस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो यहाँ से भी राहुल गांधी को उनके निर्वाचन क्षेत्र से हटाने की तैयारी कर रही हैं।

Updated: May 03, 2022 11:29:17 am

Smriti Irani Wayanad Visit: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के वायनाड दैरे ने इन अटकलों को बल दिया है कि अमेठी के बाद क्या वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके निर्वाचन क्षेत्र बाहर करने की योजना बना रही हैं? कुछ ऐसा ही स्मृति ईरानी ने 2019 के आम चुनावों में उत्तर प्रदेश के अमेठी में किया था। वायनाड के दौरे के दौरान वो जनता से मिलेंगी और कई विकास कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी लेंगी।

Smriti Irani to visit Wayanad today, whats political about it?