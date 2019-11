महाराष्ट्र में आज नहीं पेश होगा सरकार बनाने का दावा, राउत बोले मुझे नहीं बनना सीएम

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन की घड़ियां जैसे-जैसे नजदीक आ रही हैं प्रदेश की सियासत और गर्माती जा रही है। शिवसेना-एनसीपी और कांग्रेस की तिकड़ी लगभग सरकार बनाने की कगार पर है। लेकिन अब भी इस सरकार में कुछ पेच ऐसे फंसे हैं जो कभी भी हवा का रुख बदल सकते हैं।

सबसे पहला पेच मुख्यमंत्री पदः

महाराष्ट्र की नई नवेली सरकार के गठन से पहले ही सबसे बड़ा मुद्दा जो बना है वो ये कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिवसेना ने इसी मुद्दे की वजह से बीजेपी से गठबंधन तोड़ा।

Sanjay Raut, Shiv Sena when asked,"if Sharad Pawar has suggested his (Raut) name for the post of Maharashtra CM': This is incorrect. People of Maharashtra want Uddhav Thackeray as the Chief Minister. pic.twitter.com/izojZozj2B