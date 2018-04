नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भारतीय न्यायिक व्यवस्था में आरक्षण की हिमायत की है। पासवान ने कहा है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में आरक्षण होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यदि हम इसकी मांग करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि यह असंवैधानिक है, इसे पूरा नहीं किया जा सकता है। पासवान ने कहा कि इसलिए भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना की जानी चाहिए। इसके लिए एक प्रतियोगी परीक्षा होनी चाहिए और इसी के आधार पर न्यायिक व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

Ideally, there should be a reservation in Indian Judiciary but if we demand this the Supreme Court will say it is unconstitutional, so Indian Judicial service should be set up. Let there be a competitive exam: Ram Vilas Paswan, Union Minister pic.twitter.com/q9drjf0Sec