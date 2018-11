सोमनाथ भारती पर भड़कीं स्वाति मालीवाल, जवाब मिला- आपको पूरा सच नहीं पता

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ नोएडा में केस दर्ज हो चुका है, जिसके बाद उन पर कानूनी कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल पर भी निशाना साधा है। दरअसल, सोमनाथ भारती के द्वारा एक महिला न्यूज एंकर को लाइव शो के दौरान गाली देने वाले मामले पर स्वाति मालीवाल ने कड़ी आपत्ति जताई है। ट्विटर पर स्वाति मालीवाल ने सोमनाथ भारती के खिलाफ पूरा गुस्सा निकाला है, साथ ही नोएडा पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की थी।

स्वाति मालीवाल को सोमनाथ भारती का जवाब

स्वाति मालीवाल की इस पोस्ट का जवाब देते हुए अब सोमनाथ भारती ने ट्विटर पर ही उनपर निशाना साधा है। सोमनाथ भारती ने अपने ट्वीट में कहा है कि स्वाति मालीवाल जी आपने बगैर मेरा पक्ष जाने और बगैर उस वीडियो को देखे मेरे खिलाफ अपना फैसला सुना दिया, लेकिन अगर आप जसोदाबेन और मानसी सोनी जी को न्याय दिलाने के लिए पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई करें तो मैं सच में आपको महिलाओं के हक में लड़ने वाली महिला मानूंगा।

DWC की अध्यक्ष ने ट्विटर पर डाली थी ये पोस्ट

वहीं इससे पहले स्वाति मालीवाल ने सोमनाथ भारती के द्वारा एक महिला एंकर को गाली दिए जाने वाली घटना की कड़ी निंदा करते हुए ट्विटर पर लिखा था कि मैं उनके (सोमनाथ भारती) शर्मनाक बयान की निंदा करती हूं, मुझे उम्मीद है कि नोएडा पुलिस ने इस संदर्भ में एफआईआर दर्ज की होगी। साथी ही उन्होंने कहा कि सामाजिक जीवन में लोगों को गुस्से पर काबू रखना चाहिए।

लाइव शो के दौरान सोमनाथ भारती ने दी थी महिला एंकर को गाली

आपको बता दें कि ये घटना दो दिन पहले की है, जब एक निजी न्यूज चैनल पर लाइव शो के दौरान बात करते हुए सोमनाथ भारती ने महिला एंकर को गाली दे दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। महिला एंकर ने नोएडा पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करा दी है। इस वीडियो को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा गया।

I strongly condemn Somnath Bharti's mysoginistic and shameful statements against a female reporter. I believe NOIDA Police has filed an FIR in the matter. Law shall now take its course. I strongly feel people in public life should control their anger!