सोनभद्र नरसंहार पर बोलीं ममता बनर्जी, यूपी में कानून व्यवस्था चौपट

नई दिल्ली। सोनभद्र नरसंहार ( Sonbhadra Massacre ) को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। Mamata Banerjee ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है।

बंगाल में होने वाले सांप्रदायिक दंगे के लिए भी ममता ने बीजेपी को गुनाहगार बताया है।

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee: Law and order situation is very bad in Uttar Pradesh. More than 1,100 people have been killed there in encounters, people get lynched. I believe things should be looked into. https://t.co/oRH7UToQK0