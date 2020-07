Sonia-Rahul Gandhi ने की पूर्व पीएम Narasimha Rao की तारीफ, वजह है महत्वपूर्ण

नई दिल्ली। यों तो कांग्रेस पार्टी ( Congress )पर पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ( PV Narsimha Rao ) को नजरअंदाज किए जाने के तमाम आरोप लगते आए हैं। लेकिन शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ( Sonia Gandhi ) और सांसद राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने राव की जमकर तारीफ की। इसकी वजह राव के आर्थिक उदारीकरण वाले बजट को पेश किए जाने की 29वीं सालगिरह रही। पूर्व पीएम की उपलब्धियां गिनाते हुए सोनिया गांधी ने राव के नेतृत्व को मजबूत बताया जबकि राहुल गांधी ने भी राव की प्रशंसा करने के साथ ही उन्हें आधुनिक भारत को आकार देने वाला करार दिया।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव को याद करते हुए कहा कि उनकी जन्मशताब्दी हमारे लिए सबसे विद्वान शख्सियत को श्रद्धांजलि देने का मौका है। राव ने राज्य और केंद्र की राजनीति में लंबे समय तक काम किया और ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री बने जब देश गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था।

उन्होंने आगे कहा कि राव के मजबूत नेतृत्व के चलते देश कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम हुआ। 24 जुलाई 1991 को राव के नेतृत्व में पेश किए केंद्रीय बजट ने देश में आर्थिक रूपांतरण ( 1991 how PV Narsimha Rao made history ) का मार्ग प्रशस्त किया। इतना ही नहीं राव के कार्यकाल में भारत ने कई सामाजिक, राजनीतिक और विदेश नीति की उपलब्धियां हासिल कीं।

Union Budget of July 24, 1991 paved the way for the economic transformation of our country. Shri P.V. Narasimha Rao's tenure was also marked by a number of political, social and foreign policy achievements that have endured: Congress President Smt. Sonia Gandhi #PVNarasimhaRao pic.twitter.com/XCrV1HmxdE

सोनिया ने कहा कि राव एक समर्पित कांग्रेसी थे। उन्होंने कई जिम्मेदारियों बखूबी निभाते हुए पार्टी की पूरी तन्मयता से सेवा की। मैं एक वर्ष तक जारी रहने वाले आयोजनों के लिए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति को शुभकामनाएं देती हूं। राव एक सम्मानित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शख्सियत के धनी व्यक्ति थे। कांग्रेस को पूर्व पीएम की उपलब्धियों और योगदान पर काफी गर्व है।

वहीं, राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो वह सोनिया गांधी की इस तारीफ को एक पार्टी अध्यक्ष के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री को याद किए जाने भर की औपचारिकता नहीं मानते हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसके पीछे कई वजहों की तलाश में जुटे हैं। इसकी वजह यह है कि राव और सोनिया के बीच रिश्ते सहज नहीं थे।

दोनों के बीच की तल्खी को समझने के लिए रशीद किदवई की किताब '24 अकबर रोड' के विमोचन के अवसर पर की गई एक बात याद आती है। इस मौके पर पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू ने कहा था कि कांग्रेस ने दिल्ली में नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया। इतना ही नहीं राव के परिजनों को मजबूर उनका शव हैदराबाद ले जाने के लिए मजबूर भी किया गया।

Under the leadership of Former PM #PVNarasimhaRao & the then Finance Minister Dr. Manmohan Singh, India unleashed an era of reforms to take our economy & society to new heights. Ever since, we've seen a booming growth in terms of GDP as well as in the living standards of people. pic.twitter.com/ZsMrxY3Ary