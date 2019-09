सोनिया गांधी ने सलमान सोज और राजीव अरोड़ा को एआईपीसी का पदाधिकारी बनाया

नई दिल्ली। विभिन्न राज्यों में होने वाले विधान सभा चुनाव से पहले कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी अब काफी तेजी से फैसले ले रही हैं। लगातार दो दिनों की बैठक के बाद शुक्रवार को सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश विधान सभा उप-चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा। इसके कुछ ही देर बाद उन्होंने ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस (एआईपीसी) में दो नए पदाधिकारी बनाए।

सोनिया गांधी का सत्ताधारी राज्यों के प्रमुखों को निर्देश- किसी कीमत पर न हो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस में मिलिंद देवड़ा की जगह दो पदाधिकारी बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

Congress interim President Sonia Gandhi approves proposal of following persons in All India Professional Congress (AIPC) in place of Milind Deora, Vice Chairman & Regional Co-ordinator(West Zone), with immediate effect



Salman Soz- Vice Chairman

Rajiv Arora- Regional Co-ordinator pic.twitter.com/dz1JqYqCr3