नई दिल्ली। महाधिवेशन को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी संबोधित किया। सोनिया ने कहा कि 2003 में कांग्रेस ने सामान विचारधारा वाले दलों के साथ काम करना शुरू किया था। जिसका परिणाम अगले ही साल 2004 में दिखाई पड़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि यह उनके नेतृत्व का ही चमत्कार था कि 2009 में पार्टी ने शानदार सफलता का स्वाद चखा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी ऐसे समय पार्टी की कमान संभाली है, जब माहौल बहुत चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने पार्टी नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सभी मिलकर राहुल का साथ दें। उन्होंने कांग्रेस को एक सोच की संज्ञा देते हुए कहा कि राहुल की अगुवाई में पार्टी ऐसा काम करे, जिससे किसान, मजदूर समेत सभी वर्गों की आशाएं पूर्ण हों।

The promises of 'Sabka Saath Sabka Vikas' and 'Na khaaoonga na khaane doona' by the current govt is nothing but 'drama' & their tactic to get votes: Sonia Gandhi at #CongressPlenarySession pic.twitter.com/FCAGbp64pp — ANI (@ANI) March 17, 2018

मोदी ने किया बर्बाद

सोनिया गांधी ने कहा कि हमने जनहित और देशहित में जो योजनाएं शुरू की थी, मोदी सरकार ने उनको बर्बाद कर दिया है। यह सत्ता की मदहोशी ही कि सरकार के नुमाइंदों में अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन कांग्रेस का इतिहास रहा है कि उसने कभी अहंकार के आगे सिर नहीं झुकाया। सोनिया ने कहा कि यह कुर्सी की ही चाह है कि नरेन्द्र मोदी झूठी नारेबाजी में लगे हैं, लेकिन अब देश की जनता उनको आने वाले आम चुनावों में नकार देगी।

It is the beginning of a new chapter, the challenges we are facing are not usual ones. We need to make an India free of corruption and vendetta, under President Rahul Gandhi, let us pledge that we will make all efforts to to do this: Sonia Gandhi pic.twitter.com/94AThyGRHu — ANI (@ANI) March 17, 2018

बीजेपी देश को बांट रही

वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने नफरत की विचारधारा का अनुसरण करते हुए 'फूट डालो, राज करो' नीति अपना ली है। राहुल ने यहां कांग्रेस के 84वें महाधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा नफरत फैला रही है और समाज को बांट रही है। राहुल ने कहा कि देश को बांटा जा रहा है और लोगों को एक-दूसरे से लड़ाया जा रहा है। उन्होंने अपनी पार्टी के पुरुष और महिला कार्यकताओं से कहा कि कांग्रेस लोगों को साथ लाने का काम करती है और जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर बांटने का काम नहीं करती। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रतीक चिन्ह 'हाथ' का जिक्र करते हुए कहा कि यह ऐसा प्रतीक है, जो सारे देश को एकजुट रखता है, हमें रास्ता दिखाता है और यह देश को आगे ले जाएगा।

Wherever there is a non-Congress govt, our friends are taking a stand against anarchy & violence there & continuing with their work, braving all of it. It is Congress Party which takes stand against injustice and raises it voice against it: Sonia Gandhi at #CongressPlenarySession pic.twitter.com/KCckoOsdw2 — ANI (@ANI) March 17, 2018

बीजेपी पर साधा निशाना

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमारी पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी के बीच फर्क यह है कि वे नफरत की विचारधारा का अनुसरण करते हैं, जबकि हम प्रेम, सौहार्द और भाईचारा की विचारधारा का अनुसरण करते हैं। उन्होंने देश में बेरोजगारी और किसानों की स्थिति को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के करोड़ों परेशान युवाओं को रास्ता नहीं मिल रहा है। राहुल ने कहा कि वे यह नहीं समझते कि उन्हें कहां से राह मिलेगी।"राहुल ने सवालिया लहजे में कहा कि देश के किसानों को अपने उत्पादन की सही कीमत कब मिलेगी?