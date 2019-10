कांग्रेस का 5 नवंबर से केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, सोनिया ने 2 तारीख को बुलाई शीर्ष नेताओं की बैठक

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के खिलाफ आगामी 5 नवंबर से कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने वाली है। इससे पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 2 नवंबर को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। सभी संगठनों के प्रमुखों को भी तलब किया गया है। यह बैठक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी का जायजा लेने के लिए है, जिसके लिए पार्टी ने 5-15 नवंबर के लिए योजना बनाई है।

बड़ी खबरः राहुल गांधी ने दिवाली के बाद उठाया यह कदम, फिर सामने आई यह सच्चाई... इसलिए किया...

पार्टी ने आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, किसान संकट, सार्वजनिक उपक्रम विनिवेश और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) के मुद्दों को उठाने का फैसला किया है।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के 10 दिवसीय आंदोलन में नई दिल्ली की एक बड़ी रैली भी शामिल होगी। कांग्रेस विरोध प्रदर्शन के लिए समान विचारधारा वाले दलों को साथ लाने की कोशिश कर रही है।

Delhi: Congress Interim President Sonia Gandhi has called a meeting of the General Secretaries of the party along with frontal organisation chief, on November 2 to discuss organisational issues. pic.twitter.com/uHGPNh9nyl