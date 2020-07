Sonia Gandhi ने आज बुलाई कांग्रेस सांसदों की बैठक, Vikas Dubey Encounter पर चर्चा संभव

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ( Sonia Gandhi ) ने शनिवार सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी पार्टी के लोकसभा सांसदों ( congress MPs ) के साथ एक बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में देश की आर्थिक स्थिति ( Indian economy ) और कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus Pandemic ) संकट के खिलाफ लड़ाई पर चर्चा की जाएगी।

इसके अलावा सूत्रों ने बताया कि इस दौरान यूपी के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर ( vikas dubey encounter ) को लेकर प्रदेश में कानून-व्यवस्था के हालात पर भी बातचीत हो सकती है। सूत्रों ने यह भी बताया कि सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई इस बैठक में इस सप्ताह की शुरुआत में गृह मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन ( Rajiv Gandhi Foundation ) और कांग्रेस से जुड़े ट्रस्टों की जांच के आदेश पर भी रणनीति तय की जा सकती है।

सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई बैठक में कांग्रेस के सभी सांसदों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, शुक्रवार को यूपी पुलिस की एसटीएफ टीम द्वारा उज्जैन, मध्य प्रदेश से कानपुर लाए जा रहे गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से विपक्षी दलों ने यूपी सरकार पर हमला बोल दिया था। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद पुलिस की थ्योरी पर उठे कई सवालों को लेकर कांग्रेस ने भी जमकर निशाना साधा।

