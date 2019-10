कांग्रेस करेगी विधानसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा, सोनिया ने 25 को बुलाई बैठक

नई दिल्ली। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक में सभी पार्टी महासचिवों और राज्य प्रभारियों के उपस्थित रहने की संभावना है। इस बैठक में परिणामों के बाद की स्थिति का जायजा लिया जाएगा।

हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों और महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीटों के चुनाव परिणाम गुरुवार को घोषित किए जाएंगे।

पार्टी को उम्मीद है कि जिस तरह के नतीजे एग्जिट पोल में दिखाए गए हैं, कांग्रेस का प्रदर्शन उतना बुरा नहीं रहेगा। एक सूत्र ने कहा कि कांग्रेस की प्रतिक्रिया यह है कि वह हरियाणा में कड़ी टक्कर दे रही है और महाराष्ट्र में दूसरे स्थान पर आ जाएगी।

Congress interim President Sonia Gandhi will hold a meeting with members of 'Congress Think Tank Group' on 25 October, at her residence in Delhi. Rahul Gandhi, Dr. Manmohan Singh, Ahmed Patel, KC Venugopal & several other senior leaders of the party will be present at the meeting pic.twitter.com/LWOxImVRUF