सोनिया गांधी की सात राज्यों के CM के साथ बैठकः NEET-JEE परीक्षा रोकने की उठी मांग, GST के बहाने मोदी सरकार पर हमला

नई दिल्ली। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ( Sonia Gandhi ) ने केंद्र सरकार पर राज्यों के बकाया जीएसटी और NEET-JEE परीक्षा पर एक बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अलावा कांग्रेस समर्थित सरकारों के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद रहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को मिलकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और परीक्षा स्थगित करने की मांग करनी चाहिए।

वहीं सोनिया गांधी ने जीएसटी के मुद्दे को लेकर कहा कि 11 अगस्त को वित्त की स्थायी समिति की बैठक में वित्त सचिव ने कहा कि केंद्र चालू वर्ष के लिए 14% की जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। यह इंकार मोदी सरकार की ओर से विश्वासघात से कम नहीं है।

