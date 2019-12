'भारत बचाओ रैली' में सोनिया की ललकार, आज देश में अंधेर नगरी चौपट राजा वाला माहौल

नई दिल्ली। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस की 'भारत बचाओ रैली' में सभी नेताओं ने एक साथ जमकर हमला बोला। कांग्रेस महासचिव सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए निशाना साधा। सोनिया गांधी ने कहा कि आज देश में अंधेर नगरी चौपट राजा वाला माहौल है।

Sonia Gandhi , Congress Interim President at 'Bharat Bachao' rally: Today the atmosphere is such that whenever they feel like they impose an Article, revoke an Article, change the status of a state. Whenever they feel like, they revoke President's Rule & pass Bills without debate pic.twitter.com/0kivpgtUo5