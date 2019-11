पंडित नेहरू की 130वीं जयंती पर सोनिया, मनमोहन ने श्रद्धांजलि, PM मोदी ने किया ट्वीट

नई दिल्ली। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की गुरुवार को 130वीं जयंती पर, राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।

ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने ब्राजील गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शांति वन में दिवंगत नेता के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की।

पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी सहित कई सांसद, वरिष्ठ नेता और हजारों की तादात में पार्टी कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शांति वन गए।

कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया कि नेहरू जयंती के उपलक्ष्य में मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, प्रणव मुखर्जी और हामिद अंसारी एक स्मारक कार्यक्रम में शामिल हुए।

टिवट्स की एक श्रृंखला में, पार्टी ने नेहरू को एक ऐसा आदमी बताया कि जिन्होंने भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया और सशक्त संस्थानों व ठोस लोकतंत्र के साथ एक आधुनिक देश की कल्पना की।

Delhi: Former President Pranab Mukherjee, former Vice President Hamid Ansari and former Prime Minister Manmohan Singh pay tribute to India's first Prime Minister #JawaharlalNehru, at Shantivan on his birth anniversary today. pic.twitter.com/kzCcG37mhJ — ANI (@ANI) November 14, 2019

इसमें कहा गया कि नेहरू ने भारत को एक नया रास्ता दिखाया जिसकी बदौलत हम आज यहां हैं। आइए उनकी विरासत को कायम रखने की प्रतिज्ञा करते हैं।

इस टवीट में पार्टी ने यह भी लिखा कि आधुनिक भारत के वास्तुकार, लोकतंत्र के चैंपियन, स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले योद्धा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू का सम्मान हम आज और हर दिन करते हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि उनकी जयंती पर, हम अपने पहले प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रकर्मी, दूरदर्शी, विद्वान, संस्था के निर्माता और आधुनिक भारत के महान वास्तुकारों में से एक पंडित जवाहर लाल नेहरू का स्मरण करते हैं।"

Prime Minister Narendra Modi tweets, "Tributes to our former Prime Minister pandit jawaharlal nehru on his birth anniversary". pic.twitter.com/JF7bMw9b4o — ANI (@ANI) November 14, 2019

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट में कहा कि नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेताओं और आधुनिक भारत के वास्तुकारों में से एक थे।

उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। नेहरू का जन्म इसी दिन सन 1889 में हुआ था, उनके जन्मदिवस को बाल दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है।