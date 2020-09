सोनिया गांधी ने किया Congress में बड़ा फेरबदल, कई दिग्गजों से पद लिया और नए को दिया

नई दिल्ली। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ( Sonia Gandhi ) ने शुक्रवार को पार्टी की कार्य समिति ( Congress Working Committee ) का पुनर्गठन किया और कई नए नेताओं को जिम्मेदारी दी। वहीं, कई वरिष्ठ नेताओं को पदमुक्त भी कर दिया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस प्रमुख ने पार्टी मामलों में उनकी सहायता के लिए एक विशेष समिति का भी गठन किया।

कांग्रेस ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के नए महासचिव और राज्य प्रभारी नियुक्त किए हैं। जबकि गुलाम नबी आज़ाद, मोतीलाल वोरा, अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे और लुइजिनो फैलेरियो जैसे वरिष्ठ नेताओं को महासचिव के रूप में उनके पद से हटा दिया गया है।

हालांकि आजाद और सोनी पुनर्गठित कार्य समिति में काम करते रहेंगे। इसके साथ ही पार्टी ने केंद्रीय चुनाव समिति में भी फेरबदल किया है। सीईए के अब अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री हैं जबकि राजेश मिश्रा, कृष्णा बायर गौड़ा, एस जोथिमनी, अरविंदर सिंह लवली के रूप में और सदस्य शामिल रहेंगे।

Congress appoints general secretaries and in-charges of All India Congress Committee



Gulam Nabi Azad, Ambika Soni, Moti Lal Vohra, Luzenio Falerio, Mallikarjun Khadge dropped from the list of general secretaries pic.twitter.com/DvD9gjcPYL