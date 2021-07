सोनिया गांधी कल कांग्रेस के लोकसभा सांसदों को करेंगी संबोधित

नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र सोमवार (19 जुलाई) से शुरू हो रहा है, उससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी-अपनी रणनीतियां बनाने में जुट गए हैं। अब कांग्रेस ने रविवार (18 जुलाई) यानी कल अपने लोकसभा सांसदों की एक अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक वर्चुअली आयोजित होगी, जिसे कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की अध्यक्ष सोनिया गांधी संबोधित करेंगी।

माना जा रहा है कि मोदी सरकार को मानसून सत्र में हर मोर्चे पर घेरने के लिए खास रणनीति बनाने को लेकर लोकसभा सांसदों के साथ सोनियां गांधी बैठक करेंगी। वहीं, सरकार के खिलाफ मजबूती के साथ सदन में आवाज उठाने के लिए कांग्रेस बाकी विपक्षी दलों के नेताओं से भी मुलाकात कर रही है।

इससे पहले बीते बुधवार को कांग्रेस ने संसदीय रणनीति समूह की बैठक बुलाई थी, जिसमें सोनिया गांधी ने मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए फाइव प्वाइंट एजेंडा रखा था। इसके अलावा इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे को जिम्मेदारी दी गई कि वे बाकी विपक्षी दलों के साथ समन्वय करें ताकि सदन में सरकार को मजबूती के साथ घेरा जा सके। इस मीटिंग में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और राहुल गांधी में मौजूद थे।

A meeting of Congress' Lok Sabha MPs to be held tomorrow, virtually. Congress Parliamentary Party (CPP) chairman, Sonia Gandhi to address the meeting. pic.twitter.com/RRV9fcf51t