coronavirus: सोनिया गांधी की पीएम मोदी को चिट्ठी, EMI टाले सरकार, तुरंत लागू हो न्याय योजना

नई दिल्ली। देशभर में कोरोनावायरस के कहर के चलते 21 दिनों के लिए लगाए लॉकडाउन को लेकर विपक्ष ने भी मोदी सरकार का समर्थन किया है। महामारी के मसले पर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और कोरोना वायरस को लेकर चिंता व्यक्त की है।

सोनिया ने लॉकडाउन के फैसले को सही बताया है, लेकिन इसी के साथ आम मजदूरों के लिए पैकेज के ऐलान की बात कही है। सोनिया गांधी ने कहा है कि सरकार जल्द से जल्द न्याय योजना लागू करे।

Congress Interim President Sonia Gandhi has written to Prime Minister Narendra Modi with suggestions that the government should undertake during the lockdown period. pic.twitter.com/UJ2RFcln5L