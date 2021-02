सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा - पेट्रोल-डीजल के बढ़े दामों को करें कम

नई दिल्ली। कृषि कानूनों को लेकर जारी किसान आंदोलन को लेकर जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, वहीं पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पेट्रोल-डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी चिट्ठी के जरिए पीएम से पेट्रोल-डीजल के दाम को कम करने की मांग की है।

Congress Chief Sonia Gandhi writes to PM Narendra Modi over rising fuel prices. "I urge you to roll back these increases and pass on the benefit to our middle & salaried class, our farmers & poor and our fellow citizens," she writes. pic.twitter.com/Mtbtg5sHwZ