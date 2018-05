नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों की स्वतंत्रता निरंतर खतरे में है क्योंकि सत्तारूढ़ शासन भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है, जो न तो आकस्मिक है न भूलवश बल्कि 'एक खतरनाक डिजायन का हिस्सा है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने यहां न्यूज चैनल के कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि इतिहास को फिर से लिखने, तथ्यों को झूठलाने और राष्ट्र निर्माताओं पर हमला करने का प्रयास किया जा रहा है।

Was India really a giant black hole before 26th May 2014? Did India march to progress, prosperity & greatness just 4 years ago? Is this claim not an insult to the intelligence of our people: Sonia Gandhi. (File Pic) pic.twitter.com/VlWKGFk9Dq