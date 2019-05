दक्षिण भारत नतीजे Live: आंध्र प्रदेश में चली जगन की आंधी, YSR प्रमुख 30 को लेंगे शपथ

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 का परिणाम आने का क्रम जारी है। अब तक के रुझानोंं में एनडीए भारी बहुमत से जीत की ओर अग्रसर है। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश का चुनाव परिणाम चौंकाने वाला है। वहां पर वाईएसआरसीपी प्रमुख जगर मोहन रेड्डी की आंधी में विकास पुरुष व सीएम चंद्रबाबू नायडू में उड़ गए हैं। वाईएसआरसीपी को विधानसभा और लोकसभा चुनावों में प्रचंड बढ़त मिली है।

आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। इनमें से 23 सीटों पर वाईएसआसीपी तो दो सीटों पर टीडीपी के प्रत्‍याशी बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं विधानसभा चुनाव की बात करें तो कुल 175 सीटों में वाईएसआरसीपी ने 149 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। 25 सीटों पर टीडीपी के प्रत्‍याशी तो एक सीट पर जनसेना पार्टी का प्रत्‍याशी बढ़त बनाए हुए है। ऐसे में ysrcp की प्रचंड जीत तय मानी जा रही है।

वाईएसआरसीपी के नेता उमारेड्डी वेंकटेश्‍वरालू ने बताया कि जगन मोहन रेड्डी 30 मई को आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ ले सकते हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा हारे

कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। इनमें से 24 सीटों पर भाजपा तो चार सीटों पर कांग्रेस के प्रत्‍याशी बढ़त बनाए हुए हैं। कर्नाटक से चौंकाने वाली बात ये है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा तुमकुर से चुनाव हार गए हैं। उन्‍हें भाजपा प्रत्‍याशी जीएस वासवराज ने हराया है।

डीएमके भारी बढ़त की ओर

अभी तक रुझानों के मुताबिक तमिलनाडु में दशकों बाद जयललिता और करुणानिधि की अनुपस्थिति में वहां के दो प्रमुख विपक्षी दल टीडीपी और एआईएडीएमके के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा था। अभी तक के रुझानों के मुताबिक टीडीपी 22 सीटों, कांग्रेस 08, एआईएडीएमके 02, सीपीआई 02 , सीपीआईएम 02, आईयूएमएल 01 और पीएमके 02 पर आगे है।

केरल में चला राहुल मैजिक

जहां तक तेलंगाना की बात है तो वहां पर भाजपा चार, कांग्रेस चार व अन्‍य दलों के प्रत्‍याशी नौ सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसी तरह केरल में राहुल गांधी का वायनाड से चुनाव लड़ने का कांग्रेस को लाभ मिला है। केरल की कुल 20 सीटों में कांग्रेस को 18, भाजपा एक और एक सीट पर अन्‍य उम्‍मीदवार बढ़त बनाए हैं। पुड्डुचेरी की एकमात्र सीट पर कांग्रेस प्रत्‍याशी के जीतने की उम्‍मीद ज्‍यादा है।

Ummareddy Venkateswarlu, YSRCP, Andhra Pradesh: Out of 175 assembly seats, YSRCP is leading on 150 seats. Pp have confidence on Jaganmohan Reddy to lead the state. Looking at the loot by N Chandrababu Naidu, the public doesn't want him to rule the state. pic.twitter.com/Y9STeviDgG