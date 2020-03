संसद में हंगामा: जांच के लिए स्पीकर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन, 2 से 5 मार्च की घटनाओं की होगी जांच

नई दिल्ली। बजट सत्र ( Budget Session ) के दूसरे सेशन में संसद के अंदर दिल्ली हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ( Congress ), डीएमके ( DMK ), सीपीआई ( CPI ) समेत कई विपक्षी पार्टियों ने दिल्ली हिंसा को लेकर सदन के अंदर जमकर किया था। अब इस हंगामे की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्ष खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला करेंगे। बताया जा रहा है कि यह कमेटी दो से पांच मार्च की घटनाओं की जांच करेगी।

लोकसभा में संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि विगत दो से पांच मार्च तक सदन के अंदर घटित सभी घटनाओं की जांच के लिए एक कमिटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता खुद लोकसभा स्पीकर करेंगे। उन्होंने बताया कि इस कमिटी में सभी दलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि लोकसभा में हंगामा करने को लेकर स्पीकर ने कांग्रेस के सात सांसद को निलंबित कर दिया था। जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उनमें गौरव गोगोई, टीएन प्रतापन, डीन कुरियाकोसे, आर उन्नीथन, मणिकेम टैगोर, बेन्नी बेहनान और गुरजीत सिंह ओजला शामिल हैं। इन सभी को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है।

