सोमवार को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र, केजरीवाल पर हमले समेत इन मुद्दों पर होगी चर्चा

नई दिल्ली। दिल्ली में एक बार फिर से केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार के बीच टकराव बढ़न के आसार हैं। दरअसल दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता करते हुए यह घोषणा की है कि सोमवार को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सचिवालय के अंदर मिर्ची पाउडर से अटैक का मुद्दा शामिल है। इसके अलावा दिल्ली के 30 लाख मतदाताओं के नाम को काटा गया है, जिसमें चुनाव आयोग एवं भाजपा की भागीदारी पर भी चर्चा की जाएगी।

delhi Deputy CM manish sisodia says, "A special session of the Assembly will be held on Monday to discuss the attack on the CM & stand of the centre and Delhi police. Besides this issue, the deletion of 30 Lakh voters in Delhi, done by BJP along with EC, will also be discussed." pic.twitter.com/cKPlu2eEjr