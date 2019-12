CAA पर सुभाषचंद्र बोस के पोते ने उठाया सवाल, पूछा- मुस्लिम क्यों नहीं?

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) और एनआरसी ( NRC ) को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में विरोध हो रहा है। खास बात यह है कि कोलकाता में हुई बीजेपी की रैली के कुछ देर बादी ही बीजेपी नेता ने भी सीएए और एनआरसी का विरोध कर दिया।

नेताजी सुभाषचंद्र बोस ( Netaji Subhash Chandra Boss ) के पोते और राज्‍य में बीजेपी के उपाध्‍यक्ष चंद्र कुमार बोस ने सीएए को लेकर सवाल उठाया है।

CAA का विरोध विदेशी छात्र को पड़ा महंगा, हो गया बहुत बड़ा नुकसान

If #CAA2019 is not related to any religion why are we stating - Hindu,Sikh,Boudha, Christians, Parsis & Jains only! Why not include #Muslims as well? Let's be transparent