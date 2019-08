सुब्रमण्यम स्वामी की बड़ी भविष्यवाणी, नवंबर तक पाक में हो सकता है तख्तापलट

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान में भी घमासान मचा हुआ है। भारत सरकार के इस फैसले से बौखलाया पाकिस्तान अब अपने ही घर में घिर रहा है। पाक ने तकरीबन भारत से सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं, लेकिन नुकसान उसी का हो रहा है।

इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पाकिस्तान को लेकर बडी़ भविष्यवाणी की है। स्वामी ने कहा कि नवंबर तक पाकिस्तान में बड़ा तख्तापलट हो सकता है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'विदेश में बैठे मेरे दोस्त बता रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के संबंध इमरान खान के साथ पूरी तरह से कटे हुए हैं। नवंबर के महीने तक पाकिस्तान में सेना तख्तापलट कर सकती है।

इससे भारत को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे गोल पूरी तरह से साफ हैं।' स्वामी का साफ कहना है कि पाक में तख्तापलट की तैयारी चल रही है और नवंबर तक एक बार फिर पाकिस्तान में सेना का राज हो सकता है।

पढ़ें- आर्टिकल 370: SC में सीताराम येचुरी, शेहला रशीद, शाह फैसल सहित 10 से ज्‍यादा याचिकाओं पर सुनवाई आज





My friends abroad tell me that Pak Army and ISI extremely cut up with playboy dimwit Imran Khan. There may be a coup by the armed forces by November this year. It does not matter to India because our goals are clear and in Pak it is tweedledum versus tweedledee.