'नेशनल हेराल्ड केस को मैंने किया उजागर' सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा - सोनिया-राहुल अब जाएंगे जेल, BJP पर भी साधा निशाना

भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि नेशनल हेराल्ड केस को मैंने उजागर किया। इस केस को लेकर उन्होंने अपने ही पार्टी के प्रवक्ताओं पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी अब जेल जाएंगे। आइए जानते हैं कि उन्होंने अपनी ही पार्टी पर क्यों निशाना साधा और नेशनल हेराल्ड केस को लेकर क्या कहा?

नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ED कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। इस पूछताछ के दौरान कांग्रेसी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में विरोध प्रर्दशन किया। पूछताछ के बाद ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने मंगलवार 2 अगस्त को नेशनल हेराल्ड से जुड़े 12 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी इन स्थानों पर छापेमारी के जरिए इस केस से जुड़े अहम दस्तावेजों को तलाशने में जुटी है। इसी बीच भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देकर बड़ा दावा किया है।

'I exposed the National Herald case' Subramanian Swamy said - Sonia-Rahul will now go to jail, also targeted BJP