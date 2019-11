बीजेपी नेता सुधीर मुंगटीवार का बड़ा बयान, उद्धव ठाकरे फडणवीस को मानते हैं शिवसैनिक

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में काफी तेजी से समीकरण बदल रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाम पर अब तक मुहर नहीं लगी है। बीजेपी-शिवसेना दोनों ही सीएम पद का दावा कर रही है। इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधीर मुंगटीवार ने काफी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शिवसेना के साथ मिलकर ही सरकार बनाएगी।

सुधीर मुंगटीवार ने कहा कि देवेन्द्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के सीएम होंगे। क्योंकि, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे देवेन्द्र फडणवीस को शिवसैनिक मानते हैं। उन्होंने कहा कि धैर्य रखिए जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि मामला कब तक सुलझेगा। क्योंकि, दूसरी तरफ मातोश्री पर शिवसेना की बड़ी बैठक चल रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है।

गौरतलब है कि बैठक से पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि देवेन्द्र फडणवीस चाहें तो कल ही डिप्टी सीएम बन सकते हैं। अब देखना यह है कि इस राजनीतिक युद्ध में कौन विजय होता है और किसकी सरकार बनती है।

Sudhir Mungantiwar ,BJP: We want to run a strong and stable government, we wish to form the Govt with Shiv Sena . Uddhav ji had himself said earlier that Devendra Fadnavis ji is also a Shiv Sainik. #Maharashtra pic.twitter.com/cRgVJrdlX6