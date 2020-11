किसानों के लिए खुशखबरी, देश के इस राज्य ने की गन्ने के दाम बढ़ाने की घोषणा

नई दिल्ली। देश के हरियाणा राज्य से गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुश खबरी आई है। यहां की मनोहर लाल खट्टर ( Manohar Lal Khattar ) सरकार ने गन्ने के मूल्य में प्रति 10 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों की मांग पर गन्ने की मूल्य में बढ़ोतरी की जाएगी। गन्ना का मूल्य 340 रुपए क्विंटल से बढ़ाकर 350 रुपए प्रति क्विंटल किया जाएगा। सीएम खट्टर ने कहा कि इस फैसले से बढ़ी तदाद में गन्ना किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि गन्ने की यह देश में उच्चतम दर है। गन्ने के इतने भाव अभी हरियाणा के अलावा किसी अन्य राज्य में नहीं दिए गए हैं।

