BSF का अधिकार बढ़ाने पर बोले सुखबीर बादल, केंद्र ने आधा कश्मीर किया अपने अधीन

नई दिल्ली। पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में केंद्र सरकार ने बीएसएफ की शक्ति को बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब बीएसएफ को इन राज्यों की सीमाओं के भीतर भी कार्रवाई करने का अधिकार होगा। इसके बाद से ही विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। अब शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और सांसद सुखबीर सिंह बादल ने इस मुद्दे पर केंद्र पर निशाना साधा है। सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि सरकार के इस फैसले से आधा कश्मीर केंद्र के अधीन हो गया है।

पंजाब सीएम पर लगाया ये आरोप

सुखबीर सिंह बादल यही नहीं रुके, इस दौरान उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर भी निशाना साधा। शिअद अध्यक्ष ने कहा कि पंजाब की सुरक्षा की जिम्मेदार सीएम की है, ऐसे में सीएम ने केंद्र सरकार को इस फैसले की इजाजत कैसे दे दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीएसएफ सीमावर्ती क्षेत्रों के पास दरबार साहिब और वाल्मीकि मंदिर में न सिर्फ प्रवेश कर सकती है, बल्कि किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। इसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री दोषी हैं, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की और सरकार के इस फैसले पर अपनी मंजूरी दी।

The unilateral decision of the Centre to exponentially increase the territorial jurisdiction of the BSF in Punjab is an outright attack on the federal structure imbibed in the very essence of our constitution. This needs to be dealt with at a level above partisan lines. (1/2)