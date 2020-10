सुखबीर सिंह बादल ने पीएम मोदी को लिखा खत, करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की

नई दिल्ली। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर खत लिखा है। इस बार उन्होंने पीएम से भारत के लैंड्स पोर्ट अथॉरिटी को आदेश देकर करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खुलवाने की मांग की है। ताकि पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब जाने के इच्छुक सिख तीर्थयात्रियों को गुरु नानक देव के 551वें प्रकाश पर वहां पहुंचकर अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकें।

Shiromani Akali Dal President Sukhbir Singh Badal writes to PM Narendra Modi to "intervene & direct the Lands Port Authority of India to reopen Kartarpur Corridor to facilitate Sikh pilgrims wishing to visit Kartarpur Sahib in Pakistan on 551st Parkash Purb of Guru Nanak Dev." pic.twitter.com/780QrbMgb5