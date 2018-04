नई दिल्ली: भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मंगलवार को चीन का अपना दौरा पूरा करने के बाद अपने अगले पड़ाव मंगोलिया पहुंच गईं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया, "42 सालों बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री का पहला मंगोलिया दौरा।"उन्होंने आगे कहा, "हमारी साझा बौद्ध विरासत दोबारा जुड़ रही है। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के उलानबाटार आने पर मंगोलिया के उप विदेश मंत्री बी. बत्सेतसेग ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।"

दोनों देशों के संबंध मजबूत करने पर चर्चा

अपने मंगोलिया दौरे पर सुषमा स्वराज भारत-मंगोलिया संयुक्त परामर्श समिति (आईएमजेसीसी) के छठे चरण की सह अध्यक्षता करेंगी। वह मंगोलिया के विदेश मंत्री दमदिन तोगतबातर से मुलाकात करेंगी और राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर वार्ता करेंगी। आईएमजेसीसी की पिछली बैठक 2016 में नई दिल्ली में हुई थी। भारतीय मंत्री इस दौरान दिवंगत कुशोक बाकुला रिनपोछे की जन्मशती के अवसर पर उलानबाटार में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। रिनपोछे भारत के लद्दाख में एक सम्मानित बौद्ध नेता और महंत थे। इसके अलावा रिनपोछे मंगोलिया में भारत के राजदूत भी रह चुके थे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मंगोलिया में सबसे लंबे समय तक भारतीय राजदूत रहे रिनपोछे ने दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाई थी।

