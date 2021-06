अमित शाह से मिले शुभेंदु अधिकारी : इन मुद्दों पर हुई बात, पीएम मोदी से भी करेंगे मुलाकात

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान शुभेंदु ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कथित हिंसा सहित कई मुद्दों पर चर्चा की है। शुभेंदु अधिकारी सोमवार को देर रात दिल्ली पहुंचे थे, आज उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई है। इसकी जानकारी गृह मंत्रालय ने दी है।

यह भी पढ़ें :— भारतीय वैज्ञानिक दंपती ने खोली चीन की पोल : वुहान लैब से लीक हुआ कोरोना वायरस, शोध में दी ये अहम जानकारी



विपक्ष नेता बनने के बाद अमित शाह से पहली मुलाकात

अमित शाह के कार्यालय ने गृह मंत्री और पश्चिम बंगाल के नेता की तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया कि शुभेन्दु अधिकारी ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की पूर्व ममता बनर्जी सरकार में मंत्री थे। राज्य में इस साल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वे तृणमूल कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल गए। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद शाह से अधिकारी की यह पहली मुलाकात है। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की।

यह भी पढ़ें :— एक्सपर्ट ने वैक्सीनेशन के हालात पर जताई चिंता, कहा- समय रहते नहीं सुधरे तो भयानक होगी तीसरी लहर!

Met the Honourable Union Home Minister @AmitShah Ji .

Discussed on several matters and seeked blessings for Bengal .

Honourable HM assured, he was and he will be there for Bengal always . pic.twitter.com/K7fzCjjNCu