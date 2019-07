संसद परिसर में चला स्वच्छता अभियान, लोकसभा अध्यक्ष समेत सांसदों ने लगाई झाड़ू

नई दिल्ली। संसद परिसर में शनिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ( Lok Sabha Speaker Om Birla ) के नेतृत्व में दो दिवसीय स्वच्छता अभियान ( Swachhta Abhiyan ) का आगाज किया गया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( rajnath singh ), स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ( harshvardhan ), वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ( Anurag Thakur ) समेत बड़ी संख्या में मंत्री और सांसद शामिल हुए। रविवार को भी संसद परिसर में स्वच्छता अभियान जारी रहेगा।

BJP MP Hema Malini: It is highly appreciable that the Speaker of the House took initiative to carry out 'Swachh Bharat Abhiyan' on the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi , in Parliament premises. I will go back to Mathura next week and carry out this Abhiyan there as well. pic.twitter.com/86x5jX7TKE