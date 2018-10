तेलंगाना चुनाव: BJP में शामिल हुए स्वामी परिपूर्णानंद, अमित शाह ने दिलाई पार्टी की सदस्यता

हैदराबाद। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां जोरशोर से तैयारियों में लगी हुई हैं। इस बीच शुक्रवार को तेलंगाना की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिला। दरअसल, हिंदू वाहिनी के फाउंडर और श्री पीठम के महंत स्वामी परिपूर्णानंद भाजपा में शामिल हो गए। उनके बीजेपी जॉइन करने से राज्य में एक बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि तेलंगाना में स्वामी परिपूर्णानंद की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। उन्हें दक्षिण भारत का योगी आदित्यनाथ भी कहा जाता है। अब माना जा रहा है कि वो ग्रेटर हैदराबाद की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं।

भाजपा में शामिल हुए दक्षिण भारत के योगी आदित्यनाथ

स्वामी परिपूर्णानंद ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। इसके अलावा पार्टी महासचिव राम माधव भी इस दौरान उपस्थित थे। बीजेपी जॉइन करने के बाद स्वामी परिपूर्णानंद ने कहा, 'मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और महासचिव राममाधव को धन्यवाद देता हूं। अब मैं भी इस परिवार का हिस्सा बन गया हूं और मैं यहां धर्म तथा देश के लिए कार्य करने आया हूं।'

मैंने एक कर्मयोगी के रूप में भाजपा की सदस्यता ली है- स्वामी परिपूर्णानंद

दक्षिण के योगी कहे जाने वाले परिपूर्णानंद ने कहा, 'हम भाजपा की विचारधार को हर कोने में फैलाएंगे। मैं कहीं भी कार्य करने को तैयार हूं। मैं स्वामी हूं और मुझे किसी तरह की कोई लालसा नहीं है क्योंकि तेलगु लोगों ने मुझे पहले से ही बहुत कुछ दिया हुआ है। मैंने एक कर्मयोगी के रूप में भाजपा की सदस्यता ली है।'

7 दिसंबर को तेलंगाना में है चुनाव

आपको बता दें कि तेलंगाना में 7 दिसंबर को 119 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं 11 दिसंबर को तेलंगाना समेत पांचों राज्यों के चुनावों की नतीजे आ जाएंगे। 7 दिसंबर को तेलंगाना के साथ-साथ राजस्थान में भी चुनाव होगा।

कौन हैं स्वामी परिपूर्णानंद

स्वामी परिपूर्णानंद हिंदू वाहिनी के संस्थापक रहे हैं। परिपूर्णानंद स्वामी को लेकर भाजपा, विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी), राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस), बजरंग दल और दूसरे अन्य हिंदुत्व संगठन स्वागत करने में जुटे हैं।स्वामी परिपूर्णानंद को भड़काऊ भाषण के आरोप में हैदराबाद छोड़ने का आदेश दिया गया था, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी।

Delhi: Swami Paripurnanand (pic 2) joins Bharatiya Janata Party in the presence of party president Amit Shah says, "I have joined the party as a Karamyogi." pic.twitter.com/Mvhla0rxdA