कृषि में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये केवल खाद्यान्न तक ही सीमित नहीं: PM

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग ( Video conferencing ) के माध्यम से उत्तर प्रदेश के झांसी में रानी लक्ष्मी बाई केन्‍द्रीय कृषि विश्वविद्यालय ( Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University ) के कॉलेज और प्रशासनिक भवनों का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) ने झांसी के लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत लोगों को शुभकामनाएं देने से की। उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नए शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन के लिए मैं आप सभी को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। रानी लक्ष्मी बाई ने कभी बुंदेलखंड की धरती पर गर्जना की थी कि मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी।

Prime Minister Narendra Modi inaugurates the College and Administration Buildings of Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi via video conference. pic.twitter.com/xVlwvoaPxl — ANI (@ANI) August 29, 2020

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज बुंदेलखंड की धरती से इस गर्जना की आवश्यकता है कि मेरी झांसी आत्मनिर्भर भारत को बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। हम पूरी ताकत लगा देगें। उन्होंने कहा कि जब हम कृषि में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये केवल खाद्यान्न तक ही सीमित नहीं है। ये गांव की पूरी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता की बात भी है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये देश में खेती से पैदा होने वाले उत्पादों में वैल्यू एडिशन करके देश और दुनिया के बाज़ारों में पहुंचाने का मिशन है। कृषि में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य किसानों को एक उत्पादक के साथ ही उद्यमी बनाने का भी है।

It is important to take education related to agriculture and its practical application to schools. The effort is to introduce agriculture as a subject at middle school level in villages: PM Narendra Modi pic.twitter.com/o24TbMjS6X — ANI (@ANI) August 29, 2020

झांसी के लिए अपने संबोधन में खेती किसानी पर ही फोकस रखा। उन्होंने कहा कि जब किसान और खेती, उद्योग के रूप में आगे बढ़ेगी तो बड़े स्तर पर गांव में और गांव के पास ही रोज़गार और स्वरोज़गार के अवसर तैयार होंगे। आज बीज से लेकर बाजार तक खेती को तकनीक से जोड़ने का, आधुनिक रिसर्च के फायदों को जोड़ने का निरंतर काम किया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका रिसर्च संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों की भी है।

When we talk about self-reliance in agriculture then it is not limited to self-sufficiency in food grains but encompasses self-reliance of the entire economy of the village: Prime Minister Narendra Modi https://t.co/b7AWLDkmPL pic.twitter.com/b4B7cPXWOC — ANI (@ANI) August 29, 2020

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि तीन और राष्ट्रीय संस्थान IARI-झारखंड, IARI-असम, और मोतीहारी में Mahatma Gandhi Institute for Integrated Farming की स्थापना की जा रही है। ये छात्र छात्राओं को नए मौके देने के साथ स्थानीय किसानों तक तकनीक का ज्ञान पहुंचाने और उनकी क्षमता बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि ड्रोन टेक्नॉलॉजी हो, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की टेक्नॉलॉजी हो, आधुनिक कृषि उपकरण हों, इसको देश की कृषि में अधिक से अधिक उपयोग में लाने के लिए आप जैसे युवा Researchers को, युवा वैज्ञानिकों को निरंतर काम करना होगा।

पीएम मोदी ने इस दौरान टिड्डी दल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीते मई में बुंदेलखंड में टिड्डी दल का हमला हुआ था। देश के 10 से ज्यादा राज्य इससे प्रभावित हुए थे। जिस तेजी से ये फैल रहा था उसमें पारंपरिक माध्यमों से इस पर काबू पाना मुश्किल था। इतने बड़े हमले को भारत ने वैज्ञानिक तरीके से संभाला है। ये बहुत बड़ा काम हुआ है।