ग्लैमर इंडस्ट्री को रास आ रही भाजपा, इस मशहूर अभिनेत्री ने थामा कमल

चेन्नई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में ग्लैमर इंडस्ट्री से कलाकारों का आना जारी है। शनिवार को दक्षिण भारतीय फिल्मों की मशहूर अदाकारा नमिता ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। इससे पहले शनिवार को पूर्व अभिनेत्री एमआर के बेटे राधा रवि ने भी भाजपा ज्वाइन की।

शनिवार को तमिल फिल्मों की अदाकारा नमिता भाजपा से जुड़ गईं। उन्होंने भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में भाजपा का हाथ थामा। नमिता एआईएडीएमके को छोड़कर भाजपा में आईं हैं। उन्होंने 2016 में जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके को ज्वाइन किया था।

दक्षिण भारतीय सिनेमा की मशहूर अदाकारा नमिता ने तमाम फिल्मों में काम किया है और वो पिछले कुछ सालों से वह राजनीति में भी सक्रिय हो गई हैं।

Tamil Nadu: Actress Namitha joins BJP, in presence of BJP National Working President JP Nadda. pic.twitter.com/nqPF6cuEJO

इससे पहले शनिवार को तमिल के फेमस अभिनेता राधा रवि भाजपा में शामिल हुए। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राधा रवि को पार्टी की सदस्यता दिलाई।

इससे पहले रवि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सदस्य रह चुके हैं। राधा रवि के भाजपा में शामिल से तमिलनाडु में पार्टी की स्थिति और मजबूत होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि तमिल में राधा रवि की अच्छी पकड़ है।

गौरतलब है कि मार्च में डीएमके ने राधा रवि को अभिनेत्री नयनतारा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में पार्टी से निलंबित कर दिया था।

Chennai: Tamil film and television actor Radha Ravi joins BJP in presence of party working president Jagat Prakash Nadda pic.twitter.com/CSXNipo0A7