नई दिल्ली। विपक्ष द्वारा किए जा रहे तमिलनाडु बंद के अंतर्गत बृहस्पतिवार को राज्य और पुड्डुचेरी में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड के गठन में केंद्रीय सरकार की असफलता को लेकर राज्य में प्रदर्शन और विरोध जारी है। वहीं, बृहस्पतिवार को डीएमके के 'रोड रोको' प्रदर्शन के चलते राज्य की रफ्तार थम गई।

सड़कों पर जाम और क्षेत्रीय दलों का समर्थन

किसान, व्यापारी, छात्र, वकील और फिल्म संघ भी मोदी सरकार के खिलाफ जारी प्रदर्शन में शामिल हो गया है। बंद से सार्वजनिक परिवहन भी प्रभावित हुआ है और इससे सड़कों से बसें हट गईं, जबकि दुकानें-होटल भी बंद हैं। राज्य के प्रमुख विपक्षी दल द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम (डीएमके) ने कांग्रेस, कम्यूनिस्ट पार्टियों और वीसीके-एमएमके जैसे क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर इस बंद को व्यापक रूप में देने का समर्थन किया।

बंद में शामिल सभी दलों की मांग है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड का गठन करें। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 16 फरवरी को केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे कि वो छह सप्ताह के भीतर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बोर्ड को स्थापित कर इस मामले को नियंत्रित करें।

Traffic jam in #Chennai due to 'road-roko' protests and demonstrations by opposition parties over #CauveryWaterManagementBoard issue. #TamilNadu pic.twitter.com/bCzY3BU8bz