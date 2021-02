तमिलनाडु : 3 मार्च से चुनावी मैदान में दिखेंगे कमल हासन, दूसरे दलों के साथ गठबंधन से नहीं किया इनकार

नई दिल्ली। चुनाव आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां अचानक बढ़ गई हैं। इस बीच राजनीतिक पार्टी मक्कल निधि मय्यम के प्रमुख और तुलुगू फिल्मों के सुपरस्टार कमल हासन ने बहुत जल्द अपनी पार्टी के लिए प्रचार अभियान शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि एमएनएम के लिए तीन मार्च से चुनाव प्रचार शुरू करूंगा।

I will start the election campaigning on March 3rd. I will speak about alliances once it is finalised. Party will announce the first list of candidates on March 7th: Kamal Haasan, Makkal Needhi Maiam chief#TamilNaduElection2021 pic.twitter.com/AIC2GQLa0m