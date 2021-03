तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले गरमाई सियासत, वीके शशिकला ने की राजनीति छोड़ने का ऐलान

चेन्नई। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही सियासी पारा चढ़ गया है और अब सियासी जंग में एक-दूसरे को मात देने के लिए अपनी-अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं।

इस बीच तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गरमा गई है। चुनाव से पहले वीके शशिकला ने राजनीति छोड़ने की घोषणा की है। इस ऐलान के बाद तमिलनाडु की राजनीति में अचनाक से हलचल तेज हो गई है।

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता (दिवंगत) की करीबी रहीं शशिकला ने राजनीति छोड़ने का ऐलान करते हुए लोगों से अपील की है कि वे मतदान के दिन इस बात को सुनिश्चित करें कि एमके स्टालिन की पार्टी DMK सत्ता में नहीं आए।

बता दें कि तमिलनाडु में छह अप्रैल को विधानसभा की सभी सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। जबकि परिणाम बाकी के चार राज्यों के साथ ही 2 मई को घोषित किए जाएंगे।

Tamil Nadu: In a statement, VK Sasikala says she is quitting public life; asks the AIADMK cadre to stand united and ensure DMK is defeated in forthcoming Assemlby elections.



