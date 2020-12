Tamilnadu : कमल हासन को लगा बड़ा झटका, MNM नेता अरुणाचलम ने थामा बीजेपी का हाथ

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सियासी मोर्चा खोलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु में भी अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने अपनी रणनीति के शुरुआती दौर में मक्कल निधि मय्यम के प्रमुख कमल हासन को बड़ा झटका दिया है। बीजेपी ने एमएनएम के बड़े नेता ए अरुणाचल को पार्टी में शामिल कर लिया है। अरुणाचलम केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा की।

Chennai: Makkal Needhi Maiam leader A. Arunachalam joins Bharatiya Janata Party in the presence of Union Minister and BJP leader Prakash Javadekar pic.twitter.com/wUh7Jfr6zC