सुपरस्टार कमल हासन ने पीएम मोदी को किया ट्वीट, मांगी मदद

नई दिल्ली। देश के दक्षिण राज्य से बड़ी खबर सामने आ रही है। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने सुपरस्टार कमल हासन ने पीएम नरेंद्र मोदी को ट्वीट किया है। इस ट्वीट के जरिये कमल हासन ने पीएम नरेंद्र मोदी एक मांग की है।

दरअसल पिछले दिनों एक बैनर के गिर जाने से महिला की मौत हो गई थी, उसका हवाला देते हुए कमल हासन ने लिखा कि तमिलनाडु की जनता उसकी की मौत के दुख से उबरने की कोशिश कर रहे हैं और राज्य सरकार आपके बैनर लगाने की अनुमति मांग रही है। अगर आप बैनर लगवाने से रोकें तो तमिलाडु की जनता के लिए अच्छा होगा।





Honourable @PMOIndia While Thamizh Nadu and Thamizhians are struggling to cope up with the loss of Shubasri’s death, the Thamizh Nadu Government has approached the courts to obtain permission to erect your banners.(1/2)